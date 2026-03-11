Иран публикува пропагандно видео с Тръмп и Дявола като LEGO фигурки ВИДЕО

Иран създаде пропагандно видео, използващо модели, които приличат на LEGO, което показва ракети и дронове, удрящи американски и израелски цели, както и британската военновъздушна база в Кипър.

Видеото, показано по иранската държавна телевизия, изобразява фигури на президента Тръмп, израелския премиер Бенямин Нетаняху и Дявола, разглеждащи фотоалбум, озаглавен "Досие Епстийн", преди ядосният американски президент да натисне червен бутон, изстрелвайки ракета по иранско училище, в препратка към атаката, която отне 160 живота в южния град Минаб.

⚡️JUST IN: Iran affiliated media shared a lego animation video called "Narrative of Victory" depicting the U.S-Israel war with Iran. This is creative. pic.twitter.com/zYnFC29tpB — Suppressed News. (@SuppressedNws1) March 8, 2026

Има твърдения, че САЩ са извършили атаката, а Белият дом заяви два пъти през последните 24 часа, че разследва инцидента.

В класната стая модели на момичета се усмихват на учител, който пише "Моята родина е моят живот" на бяла дъска. След това екранът става черен.

Разрушенията след удара на ракетата са показани в следващата сцена, с розова раница и чифт розови обувки, забити в развалините. Ирански войник вдига чантата и плаче над нея.

В двуминутното видео няма диалог, но под звуците на музиката Ислямската революционна гвардия затваря Ормузкия проток и бомбардира цели в Америка и Израел. Нетаняху бяга, а ковчег, увит в американското знаме, е свален от самолет.

Видеото показва и как гвардейците бомбардират британска военна база в Кипър, хотел Джумейра Бурдж Ал Араб в Дубай и американското посолство в Саудитска Арабия.

Евреи също са обект на нападения във видеото, което е продуцирано от Института Реваят-е Фатх и е публикувано в социалните медии.

Клипът завършва с послание, в което се казва, че е направено в памет на убитите в Минаб хора, за които се твърди, че "са били мъченически убити от ръцете на ционистки и американски терористи". Въздушен удар удари девическото училище "Шаджаре Тайебех" на 28 февруари, първия ден от атаките на САЩ и Израел.

Подобно видео беше създадено по време на войната, която Израел и Иран водеха миналата година срещу Иран. То изобразяваше 12-дневната война с Израел и САЩ, отново показвайки Тръмп, Нетаняху и Дявола.

През 2010 г. в доклад се казва, че LEGO не иска да бъде "свързвано с проблеми, които възхваляват конфликти и неетично или вредно поведение".