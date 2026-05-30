Русия отзовава посланика си в Армения – сигнал за ново напрежение

Русия заяви, че е отзовала посланика си в Армения за консултации в знак на протест срещу сближаването си с Европейския съюз с наближаването на изборите на 7 юни, съобщава Ройтерс.

Формално съюзена с Русия, кавказката държава с около 3 милиона души задълбочава връзките си със Запада през последните години, въпреки икономическата си зависимост от Москва.

"Посланикът на Руската федерация в Република Армения, С. П. Копиркин, е отзован в Москва за консултации във връзка със стъпките, предприети от арменското ръководство за сближаване с Европейския съюз", се казва в изявление на руското външно министерство относно пратеника Сергей Копиркин.

Руският икономически съюз на бившите съветски републики също заяви в петък, че ще обмисли временно отстраняване на Армения заради стремежа ѝ към членство в ЕС и призова Ереван да проведе референдум.

Проучванията на общественото мнение за изборите през юни показват, че партията на прозападния премиер Никол Пашинян води проруската опозиция.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи Пашинян, който дойде на власт след революция през 2018 г. и беше преизбран през 2021 г.

Армения твърди, че Русия не е успяла да я защити по време на боевете със съседен Азербайджан, с който дълго време е била в конфликт за Нагорни Карабах, бивш отцепнически регион с етническо арменско население, който Азербайджан си възвърна през 2023 г.

Русия твърди, че западните страни се намесват в делата на Армения, за да отслабят руското влияние в бившия Съветски съюз.