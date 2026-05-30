Киноиндустрията в траур: почина Марсия Лукас на 80-годишна възраст

Марсия Лукас, която спечели Оскар като монтажист на "Междузвездни войни" от 1977 г., е починала, съобщи адвокат на семейството ѝ, цитиран от AP.

Марсия Лукас, която беше омъжена за създателя на "Междузвездни войни" Джордж Лукас от 1969 до 1983 г., почина в сряда от метастатичен рак, съобщи адвокатката Дейдре фон Рок. 80-годишната Марсия Лукас почина в Ранчо Мираж, Калифорния, заобиколена от близки, каза Фон Рок.

Марсия Лукас беше монтажист на "Завръщането на джедаите" от 1983 г. и на филмите "THX 1138" и "Американски графити", режисирани от Джордж Лукас преди "Междузвездни войни".

Тя е била част от монтажния екип на филмите на режисьора Мартин Скорсезе от 70-те години на миналия век "Таксиметров шофьор", "Алис вече не живее тук" и "Ню Йорк, Ню Йорк".

След развода си с Джордж Лукас, тя е омъжена за Том Родригес, мениджър продукция в продуцентския център Skywalker Ranch, от 1983 до 1993 г.

Оставя след себе си дъщерите си, Аманда Лукас и Ейми Сопер, и внуците си Феликс Халикайнен, Аелиана Халикайнен и Нокс Сопер.