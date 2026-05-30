Обрат по случая с незаконния град край Варна: трима служители са освободени

Вчера разследващите влязоха в офиса на въпросната украинска фирма

30.05.2026 | 12:41 ч. Обновена: 30.05.2026 | 12:41 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Тримата служители на украинската фирма, отговорна за строителството в незаконния град край Варна са освободени. Помощникът на собственика, юристът и счетоводителят бяха задържани вчера с мярка до 24 часа. Работата с тях обаче е приключила. Според информация на БНТ, на тези служители не е повдигнато обвинение. Затова и те са освободени.

От украинската фирма отказаха коментар по казуса.

Вчера разследващите влязоха в офиса на въпросната украинска фирма и иззеха документи във връзка с досъдебното производство.

Интересна подробност в този казус е, че въпреки скандала и разследването, които съпътстваха това селище, в един от сайтовете на украинската фирма все още се продават недвижими имоти, като квадратният метър на някои от тях започва от 1600 евро.

Варна Баба Алино украинска фирма
