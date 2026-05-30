Обрат по случая с незаконния град край Варна: трима служители са освободени

Тримата служители на украинската фирма, отговорна за строителството в незаконния град край Варна са освободени. Помощникът на собственика, юристът и счетоводителят бяха задържани вчера с мярка до 24 часа. Работата с тях обаче е приключила. Според информация на БНТ, на тези служители не е повдигнато обвинение. Затова и те са освободени.
От украинската фирма отказаха коментар по казуса.
Вчера разследващите влязоха в офиса на въпросната украинска фирма и иззеха документи във връзка с досъдебното производство.
Интересна подробност в този казус е, че въпреки скандала и разследването, които съпътстваха това селище, в един от сайтовете на украинската фирма все още се продават недвижими имоти, като квадратният метър на някои от тях започва от 1600 евро.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.