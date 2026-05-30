"Не съм седнала да пиша книгата в изблик на литературно вдъхновение. Седнах да я пиша, когато ми натежаха едни сгъстени, еднотипни, срамни, позорни публични събития - злоупотреба с правото, с властта. Почувствах нужда да ги опиша като свидетелство за това, че очевидно нещо около нас не е наред, а парадоксално свикваме с него. Искаше ми се да направя бекграунд и база данни, в които да покажа истината", сподели тя в съботното издание на "България сутрин".

Отначало идеята е книгата да се казва "Битката на съдия Цариградска", като се проследи битката на станалата популярна съдия от Луковит с криминални типове, свързани корупционно с нечестни, компрометирани политици.

"Стигнах напред в работата, когато установих, че съдбата на съдия Цариградска е свързана с много други съдби. Реших, че трябва да напомня за убийството на обикновената българка Станка Марангозова. Едно убийство, което носи всички жестоки белези на мафията. Когато работиш по честен начин, се срещаш с рекетьори - не ти се позволява да работиш така, нямаш протекция. Изпадаш в безпомощно състояние, търсиш помощ от полицията, но не я намираш", допълни журналистът за Bulgaria ON AIR.

В книгата се разказва за вчерашното,

но всяка дума от нея е препратка към днешната действителност - към тази, която променя живота на всички нас, изтъкна Заркова.

Свързани статии Бисер Михайлов с емоционално признание: Не бих предал сина си

"Правосъдието се продава, но не всеки може да го купи. Вземете невъздържаните хвалби на първите ни държавни мъже с това, което се нарича "залавянето на прокурорския син". Това залавяне народното творчество с насмешка сравни с гонката за черната пантера, но няма нищо смешно. Вместо обществените и държавните институции да се заемат с превъзпитанието му, го погнаха жестоко като ползваха нас, медиите", коментира гостът. "Стефан Мавродиев не е подложен на гонка, въпреки че съвсем съзнателно и със съучастници ощетява с милиони и милиарди една държавна банка", добави Заркова.