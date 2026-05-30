Защо сънуваме кошмари: ролята на лекарствата и съня

Във Франция съществува поверие, че консумацията на сирене преди сън може да повлияе на сюжета му.

"Можем да въздействаме върху начина по който спим, някои медикаменти могат да доведат до кошмарни сънища. Пряка връзка между това какво вечеряме и какво ще сънуваме обаче няма", категоричен беше консултантът по медицина на съня доц. д-р Красимир Ранков в студиото на съботното издание на "България сутрин".

Човек сънува във фазата на бързите очни движения - тогава са най-ярките съновидения, които са емоционално украсени. Експертът обясни, че тогава цялата ни физиология може да реагира като в будно състояние.

"За да си спомним съня, трябва да бъдем събудени или във фазата, в която сънуваме, или непосредствено след нея", допълни консултантът по медицина на съня.

Човек понякога бърка дали нещо е било сън или действителност. Има реален механизъм в мозъка, с който да забравим съня. Доц. Ранков сутрин си спомняме нещо, малко по малко изтлява и сънят изчезва.

Фазите на съня се прехвърлят 4-5 пъти през нощта.

Поне толкова пъти имаме ярки съновидения, но ги забравяме.

В ефира на Bulgaria ON AIR експертът уточни заяви, че няма пряка връзка между преживяното през деня и това, което ще сънуваме.

По време и след пандемията от Ковид-19 медиците са установили, че хора, прекарали заболяването, имат нарушения в съна - безсъние или неспособност да се задържи сънят.

"Не е задължително да е било тежко прекарването на Ковид-19. За момента няма обяснение защо това е така. Положителното е, че с отдалечаването от пандемията хората започват да се връщат към нормалния сън. Това е медицински документирано", посочи доц. Ранков.

За да бъде определен като такъв, сънят трябва да бъде добър като продължителност и да има всички фази, които да са добре представени. Това става и когато дадем достатъчно време на съня. Консултантът даде пример - ако ни трябват 8 часа, а спим 7,30 часа, изяждаме по половин час от последната фаза и организмът ще се стреми да я навакса.

"Следобедният сън частично успява да навакса по-краткия нощен сън. Нормалният сън при бозайниците и двуфазов - с кратък следобеден - от 15 минути до 2 часа. В дългосрочен план не може да се навакса сънят. При всички положения организмът по един или друг начин ще опита да си вземе съня", каза още гостът.