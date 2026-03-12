Васил Терзиев отговори на Делян Пеевски: Алчна кокошка, просо сънува

"Алчна кокошка, просо сънува. Как можело Столична Община да поиска имоти за детски градини, парк и култура? Това искаме за София, вместо пустеещи и рушащи се сгради," заяви кметът на София Васил Терзиев във връзка с изказването на лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски относно предложението Столична община да придобие държавни имоти.

„Нормално е на Дидо Фалита, който цял живот се занимава със схеми, навсякъде да му се привиждат схеми, защото той друго не знае. Сигурно драмата му е, че няма да може да направи Магазини за хората във въпросните имоти", подчерта Терзиев.

Свързани статии Пеевски атакува Терзиев, имал неутолим апетит за имотни схеми

Кметът на София посочи, че на днешното заседание на Столичния общински съвет ще бъдат разгледани негови доклади и сходни предложения на общински съветници, включително свързани с придобиването на имоти за обществени нужди.

„С интерес ще наблюдавам кои общински съветници ще гласуват днес “ЗА” това София да има шанс да вземе тези имоти за детски градини, парк и култура. Това е важното за София, а не изказванията на хора, които нямат нищо общо с управлението на града", коментира още Терзиев.

По-рано днес лидерът на ДПС-Ново начало заяви, че Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ-СС са подготвили схема за придобиването на държавни имоти в София.

По думите му става дума за повече от 20 апетитни имота в скъпи и атрактивни квартали с обла площ над 1300 дка. Това прави повече от един квадратен километър държавна земя в София, обобщава Пеевски. "И искат да им бъдат харизани от кого - разбира се от техните съпартийци от служебния кабинет", допълни Пеевски.

Свързани статии Терзиев иска София да придобие сградата на Нотариата и централата на СДС

Шестте имота, които Терзиев обяви вчера, са емблематични сгради. Това са:

Сградата на бившия Нотариат – бул. „Патриарх Евтимий“ № 2, паметник на културата, построена в края на XIX век и използвана десетилетия като нотариат.

Сградата на ул. „Георги С. Раковски“ № 134 – известна като бившата централа на СДС, предложена за използване от дирекциите „Образование“ и „Спорт и младежки дейности“ на Столична община

Имотът на бул. „Сливница“ № 235 – две исторически сгради от 1909 г. и 1935 г., паметници на културата, свързани с обществено-политическата история на София

Парк „Врана“ – парк-музей с площ около 100 000 кв. м, паметник на градинско-парковото изкуство, създаден в началото на XX век и развиван с над 800 растителни вида

Терен в район „Нови Искър“, местност „Църния дол“ – имот с площ 217 056 кв. м, бивша кариера за глина, предложен за рекултивация и използване като площадка за земни маси и строителни отпадъци

Общо 9 държавни имота, подходящи за изграждане на детски градини, ясли и училища:

Четири имота в район „Витоша“, един имот в район „Лозенец“, три имота в район „Младост“ и един имот в район „Овча купел“.