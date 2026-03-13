Игнатов: Понеделникът след изборите ще бъде присъствен

Всяко действие в системата на образованието намира отражение чак след 12-15 години. Най-голямата политика в една държава е политиката в сферата на образованието – с добро образование получаваме добри резултати в другата болна тема, а именно здравната политика. Това заяви Проф. Сергей Игнатов, служебен министър на образованието и науката, пред БНТ.

„Служебният кабинет има кратък срок на действие. Основната цел е да проведе честни и прозрачни избори. Целта ми е да се запази спокойствие през следващите месеци. Имаме основни цели – провеждането на матурите, НВО. Около 200 000 български деца ще бъдат част от този процес“, подчерта той..

Той отбеляза взаимодействието с МВР за провеждането на изборите в учебните заведения.

Проф. Сергей Игнатов ще насочи усилията си да няма политическа пропаганда на територията на училищата и около тях. "Съвместно с усилията на целия ни екип ще направим всичко възможно да не се допуска политическа пропаганда около училищата", обеща министърът на образованието.

„Понеделникът след изборите ще бъде присъствен, но неучебен, защото отбелязваме 150 години от Априлското въстание, не заради изборите“, обяви министърът.

„Има училища с добър диалог с родителите, но има и такива, при които везната се накланя. В момента много семейства ценят качественото образование, това е огромна маса от търсещи хора, което показва, че ценностната система си идва на място. Семействата правят научни изследвания, за да видят къде да пратят децата си да учат“, сподели още той.

„450 училища не са реагирали по темата със забраната на телефони в училище. Драмата с „Добродетели и религии“ е от начина, по който беше поставен въпросът. Не съм убеден, че учебник по добродетели ще реши нещата“, каза още Игнатов.

Сергей Игнатов обясни, че въпреки подготвения проект за промяна в училищните програми, той обмисля да покани чуджи специалисти, които да подпомогнат процеса. Той съобщи, че е започнал обстоен преглед на учебните програми, за да се види как могат да бъдат адаптирани те към практическата подготовка

на учениците. Планът ми е да поканим и специалисти от PISA, които да прегледат учебните програми и да дадат своите предложения", заяви още той.

"Текущата образователна система може да е подготвила учениците за студентство, но тя не им осигурява нужните нива на функционална грамотност"

заяви Игнатов.

"В момента се правят опити да се изравнят децата от средните училища, както и тези в елитните училища, но процесът у нас върви бавно", добави той.

"Първата задача на МОН ще е провеждането на матурите. 20 и 22 май са първите. Виждате, че хоризонтът е много кратък. След това имаме национално външно оценяване. Стартира 3-4 юни и през юни са различните изпити. Седми клас. И седми клас. Тоест националното външно оценяване, което е 4-7-10 клас плюс матурите, около 200 хиляди български деца, ще бъдат участници в този процес. Те сега кършат пръсти и ръце. Очакват, че министъра ще каже, че нещо ще бъде облегчено. Нямам такова право. Но тези 200 хиляди деца представляват 200 хиляди семейства. Тоест като тогава бабите и дядовците към 1 милион български граждани. Всички са стресирани. Очакват от нас правилни решения, така че децата им да се представят добре и да бъдат спокойни", каза Игнатов.

За проверката в училище „Космос” министърът уточни: „Хората, които са загубили живота си, не са го загубили на територията на училището. Работата в училището е проста – проверката показа, че няма документално проследяване на присъствието на този ученик (15-годишният Александър, бел.ред.). На много места такава документация не се поддържа добре, но не сме дерегистрирали училища заради това.“

Проверката в училище "Космос" е повод да се огледаме и в останалитеучилища у нас. "Мога да кажа, че тъй като разширяваме проверката в цялата страна, всъщност на много места тази документация не се поддържа добре. Имаме предположението, че и на други места не винаги се следи за тези отсъствия", каза министърът.

За да се стигне до дерегистриране на частното училище "Космос", трябва да се види резултатът от прокуратурата за закононарушенията", допълни проф. Игнатов.

Запитан кои са другите населени места или кои са частните училища, в които са открити нарушения, проф. Сергей Игнатов отказа да ги назове.