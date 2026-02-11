От ЧСУ "Космос" цял месец не сигнализирали, че 15-годишната жертва не ходи на училище

Цял месец частното училище "Космос" е мълчало, че застреляният в кемпера на Ивайло Калушев 15-годишен не е ходил на училище. В ход е проверка на Министерството на образованието и науката на място в ЧСУ "Космос", съобщават от "24 часа" от МОН. Към момента е установено, че починалото непълнолетно момче не е посещавало училище от 5 януари 2026 г. (след края на зимната ваканция).

Отсъствията обаче са били нанесени от частното училище в националната електронна система (НЕИСПУО) едва на 3 февруари 2026 г. Така реално институциите не са могли да реагират по-рано и да се задейства Механизмът за обхват и задържане в училище.

Според ЧСУ "Космос" той е посещавал училище, но проверката установява периоди на дълги отсъствия, като в момента се проверява всеки от тях с наличните документи и отразената в дневника информация. Установени са и други административни несъответствия – например училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище.

На 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата – от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ "Космос" информация в НЕИСПУО е приложена молба (вх. № 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ "Космос", считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/2026 година.

Проверката на място ще продължи поне до края на седмицата. Ще се проверява учебният план, квалификацията на учителите, коректното водене на дневник с присъствията и всички останали аспекти на училищната организация. Заедно с това и атмосферата в училище, нужна ли е и оказва ли се от училището психологическа подкрепа на учениците след събитията от последната седмица.

В зависимост от установените нарушения ще се предприемат и последващи действия, казаха от МОН.