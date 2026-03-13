Иван Христанов внесе сигнал за схема с инсинератори за десетки милиони левове

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба с обществена поръчка за инсинератори.

Той каза, че още в първия си ден на поста е възложил на инспектората и на вътрешния одит пълна проверка на инсинераторите в България. По думите на земеделския министър се оказва, че средства от 45 млн. лева за три години са изразходени за половината от този период (18-19 месеца) и се нотифицира нов ресурс.

По думите му в нея се съдържат данни за злоупотреби за обществена поръчка, която е била за унищожаване на трупни животни и е от 2022 г.

Иван Христанов каза, че изпълнението на поръчката е възложено на подизпълнители, които според него са били отстранени още по време на процедурата.

"Отново наблюдаваме огромни злоупотреби, тотално безконтролно поведение от страна на държавата спрямо разходване на огромен обществен ресурс. Една обществена поръчка, която е трябвало да трае 3 години и за тези 3 години да бъде усвоен от правилните хора някъде около 45 милиона лева ресурс. Още на 19-тия месец тези 45 милиона са приключили. Реално дори 46 милиона вече са похарчени и се очаква до края на тази поръчка да бъдат похарчени поне още толкова. Получаваме и още данни от колегите от Българска агенция за безопасност на храните за обществените поръчки. Масивите, които получихме снощи показват, че разминаванията, които констатирахме 2022 година, огромен брой уж унищожени животни никога не са били унищожавани и всъщност както Агенцията, така и конкретни оператори са се превръщали в печатници за протоколи, които след това са осребрявани с изключително щедри чекове."

В този сигнал, който е доста обемен, се съдържат данни за конкретни нарушения и се надяваме прокуратурата най-накрая да разкрие престъпления, заяви Иван Христанов. По думите му има нарушения на ветеринарни лекари, които е трябвало да контролират похарчването на тези 45 милиона лева, а те изобщо не са били на работа или са преместени на други позиции. Установени са и замърсявания на водоизточници, посочи той.

Министър Христанов съобщи, че има и още сигнали, които от ведомството ще внасят по същия случай.

Той каза, че се изпращат инструкции към самите оператори, собствениците на животновъдни обекти, за да знаят как да реагират в тази ситуация. Те трябва да звънят на екарисажи и инсинератори и да им отнасят животинските отпадъци. Тази кризисна ситуация, която се създава, е, защото е позволено монополизиране на критична държавна дейност от значение за ветеринарната сигурност, каза министър Христанов, посочвайки, че компанията е „ИДДД Логистик“.

Той обясни, че още от създаването на служебния кабинет е имало атаки срещу него. "Те дойдоха в отговор на това, че обявихме заплаха за националната сигурност преди 10 дни. Това е причината.

"Някой да изпраща обвинения спрямо министъра към президента и премиера, това не е било последните 35 години. Този шантаж съдържа редица неистини, например, че аз съм отказвал да платя и съм спирал договора на въпросната фирма за 2025-2026 г. Това категорично не е вярно. Основната причина, поради която се нагнетява това съмнение в работата на държавата, е този сигнал", показа огромната папка, която държеше в ръце, Христанов.

"Когато БАБХ определи победителят, той наема тези подизпълнители, които работят на над два пъти по-ниска цена, отколкото е спечелена обществената поръчка и обработват над 97% от животинските трупове. Ние се питаме какво прави този, който спечели обществената поръчка и извършва само 3% от дейността? Позволено е монополизиране на критична държавна дейност. Проверете името на компанията и какви са нейните връзки, има разследващи журналисти. Това е задачата и на прокуратурата. Те са разследващият орган. Нашата работа е да съберем достатъчно информация и да я предоставим", завърши министър Христанов.