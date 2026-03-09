Сграда рухна след пожар на централната гара в Глазгоу, десетки влакове са отменени

Голям пожар на централната железопътна гара в най-големия шотландски град Глазгоу е причинил частичното срутване на сграда, съобщи Ройтерс, като се позовава на Би Би Си.

Десетки влакове от гарата са отменени, а гарата ще остане затворена до второ нареждане, обяви британската железопътна асоциация „Нешънъл Рейл“ (National Rail).

Няма данни за пострадали хора при пожара.

Огънят е започнал от магазин за продукти за вейпинг близо до гарата в събота следобед.