Жителите на Каблешково на протест заради лош път

Лош път изкара жителите на Каблешково на протест. Към тях се присъединяват и жители на съседните населени места. Те съобщават, че пътят между Бургас и Каблешково е много лош, съобщава БНТ.

Недоволството на местните жители ескалира след години на сигнали за разбита настилка, коловози, липсваща маркировка, както и изключително опасни участъци. Всеки ден десетки хора са принудени да се движат по този път, за да стигнат до работните си места в Бургас. Пътят е и алтернативен маршрут към Слънчев бряг и към Несебър.

За по-малко от месец това е втори протест, а исканията им са за спешни дейстявия. Жителите вече са внесли подписка, която е подкрепена от над 3600 души, които настояват за цялостна реконструкция на трасето. Важно е да кажем, че участъкът не е ремонтиран от над 35 години.

Свързани статии Жители на Каблешково отново на протест заради каменна кариера

“До преди няколко седмици, преди да закърпят положението някак, просто беше ужасно. Ние всеки ден пътувахме с страх за живота си. Спукани гуми, изкривени джанти, просто ужас. При дъждовете пътя се наводнява до половината”, каза организаторът на протеста Людмил Иванов.

От Агенция "Пътна инфраструктура" заявиха в писмена позиция до, че е планиран основен ремонт на трасето, но без конкретни срокове, а до тогава ще се извършват само единствено текущи ремонти. Жителите тук са готови да продължат да изразяват своето недоволство, като планират дори и затваряне на участъка.