МВР за втори пожар в хижа „Петрохан“: От помещение с мокри пелети е видян дим

На 12 март около 16.20 часа екипът, охраняващ хижа “Петрохан” забелязал дим, който излизал от сградата. Информираха от ОДМВР-София във връзка с появила се информация в някои медии за нов пожар в хижата. Малко преди това вътрешният министър Емил Дечев заяви по bTV, че не е информиран за подобен пожар и предположи, че това е нелогично, но ще го провери.

От ОДМВР-София поясниха, че веднага са уведомени главният секретар на МВР, разследващият екип от ГД „Национална полиция“, окръжният прокурор и пожарната. Пристигналият след сигнала екип от ГДПБЗН е констатирал на място, че няма горене, а от помещение, в което са съхранявани мокри пелети, се отделя дим. Използвана е пяна с цел да се предотврати евентуално запалване.

Районът продължава да е под денонощна охрана до последващо разпореждане от прокуратурата, заявяват още от ОДМВР-София .

По-рано Дечев заяви в "Лице в лице":

„За първи път чувам за тази информация. Веднага ще направя проверка дали е имало такъв пожар. Възможно е това да е просто слух. Трябва да се има предвид, че преди 12 март са правени доста огледи. Ако на 12 март се пали пожар за укриване на следи, не ми изглежда много логично, защото вероятно са направени поне няколко огледа на местопрестъплението. Чак на 12 март да правиш пожар ми се вижда прекалено закъсняло".