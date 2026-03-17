Шофьори на линейки в Бургас на протест заради глоби за превишена скорост

Шофьори на линейки в Бургас излизат на протест. Причината е, че масово получават глоби от полицията за превишена скорост и преминаване на червен светофар, докато са на спешни повиквания.

Според служителите на Центровете за спешна помощ в Бургаска област, стотици са фишовете и актовете, които са получили през последните месеци. В края на миналата година се е провела среща с институциите за решаването на проблема, но по думите им, това не е дало резултат.

Някои от шофьорите за застрашени да останат без книжки и да загубят работата си, заради натрупаните системни нарушения, по думите им, докато са обслужвали пациенти.

От края на януари до момента издадените от "Пътна полиция" фишове са над 120. Преди около половин година са провели среща с ръководствата на Община Бургас, "Пътна полиция" и ръководството на Центъра за спешна помощ, но до момента санкциите отново са за всеки от тях.

Владимир е един от водачите, които в момента имат три фиша. "Получих единия, когато сме оставили пациент в болница и сме се връщали. Камерата ни заснема, макар че сме със светлинен сигнал, но това не се отчита. А глобата я плащам аз", обясни мъжът пред Нова тв.

По думите му вече е наел адвокат и води дело, за да се отменят глобите.

Климентин Милчев също е шофьор на линейка. Разказва, че проблемът е от поне две години, но "най-сериозно е станало от януари". "Проведохме среща в Общинската комисия по транспорт в Община Бургас. Мисля, че беше в края на октомври. Бяха поканени всички - включително началникът на КАТ и представители на охранителна полиция. Обещаха да се търси решение и да се прекрати тази практика. Но промяна няма", твърди той.

Миналата седмица в четвъртък бяха връчени 126 фиша - само за периода от втората половина на януари досега, посочва Милчев.

Механикът на Спешна помощ Янчо Кришев обясни, че с новите промени в Закона за движение по пътищата и увеличения брой камери - има такава вероятност колегите му да останат без книжки, макар че засега няма такива случаи. "Всяко излизане на линейка е с номер на мисия - има час на тръгване, пристигане при пациента и какво се случва след това. Най-уязвими сме, когато се връщаме без пациент", заяви той.

Вече част от тях са обявили готовност да напуснат професията, тъй като при заплати от 700-800 евро няма как да плащат фишове от по 500 евро.