Шефът на Софийския затвор е предложил предсрочно освобождаване за още един затворник освен Брендо

Освен Евелин Банев, известен с прякора Брендо, само още един затворник е бил предложен за предсрочно освобождаване през последните 7 месеца от шефа на Софийския затвор Борислав Чорбански. Това показват данни на Министерството на правосъдието след запитване на NOVA. Междувременно продължава проверката срещу временно отстранения директор Борислав Чорбански. Той е санкциониран, защото не е уведомил ръководството на затворите за искането си за предсрочното освобождаване на Брендо.

Бившият директор на Софийския затвор Милети Орешарски отрича Чорбански да е решил сам предсрочното освобождаване на Евелин Банев.

„Това предложение не е негово самоволно хрумване. Или поне би трябвало да е така. Той се базира на становищата на други специалисти, които работят в затвора – социални работници, психолози и въобще всички специалисти, които са ангажирани с тази превъзпитателна работа”, казва Орешарски.

Началникът на затвора не работи пряко с лишените от свобода. За да се активира дело в съда, освен поправяне, затворникът трябва да е изтърпял и половината от наказанието си. През миналата година Брендо получи една обща присъда от 10 години и половина по три дела у нас, в Румъния и Италия. Според юристи фактът, че той се е предал доброволно, може да бъде отчетен като смекчаващо обстоятелство, въпреки че в продължение на 6 години той беше беглец от правосъдието.

„Съдът има право да събира допълнителни доказателства. В самото производство участва и прокуратурата, която също може да иска събиране на доказателства. Прокуратурата може да оспорва УПО. Може да протестира решение на съда, ако е в тази насока”, обясни адвокатът Христо Ботев.

Евелин Банев е прекарал в затвора по-малко от две години в затвора. Към излежаната част от присъдата му обаче ще бъде добавено и времето, прекарано в ареста и под домашен арест. „Не би трябвало самото престъпление да спира тази процедура. Финалът на процедурата зависи от това какви обстоятелства се представят, свързани с поведението”, заяви Милети Орешарски.

По данни от Министерството на правосъдието за последните 7 месеца извън София най-много дела за предсрочно освобождаване на затворници са инициирали шефовете на затворите в Бобов дол и Стара Загора.