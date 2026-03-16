Нейнски: Към България не е отправяна покана да се включи в охраната на Ормузкия проток

Предложението на президента Доналд Тръмп за охраната на Ормузкия проток е към съюзници на САЩ, които имат капацитет и желание да участват, то не е към НАТО експлицитно, посочи днес служебният министър на външните работи Надежда Нейнски пред български журналисти в Брюксел, където участва в заседание на своите колеги от ЕС. България няма капацитет, към нас не е отправяна подобна покана, добави тя, цитирана от БГНЕС.

ЕС и светът са в много деликатна ситуация, има различни конфликти. Има много и различни сюжетни линии, които засягат сигурността на ЕС, коментира Нейнски. Според нея до четвъртък, когато ще заседава Европейският съвет, едва ли ще бъде намерено решение с отпускането на заема за Украйна и за разширяването на европейските санкции срещу Русия. Така или иначе ще се постигне решение, каза министърът.

Нейнски съобщи, че предвижда да пътува до Киев на 31 март и очаква да има двустранни срещи с президента Володимир Зеленски и със своя колега Андрий Сибиха.

По повод борбата с дезинформацията и заплахите в тази посока за България преди предстоящите предсрочни парламентарни избори Нейнски уточни, че ще постави този въпрос на обсъждане в правителството. Настоявам да се иска съдействие от ЕС срещу дезинформацията, а по отношение на изборите служебното правителство е твърдо ангажирано да има прозрачна и честна кампания, каза тя.

Най-сигурният начин за борба с дезинформацията е информацията, това е голям общ проблем за ЕС, МВнР иска да създаде звено за борба с дезинформацията, посочи министърът. Единственият начин да се борим с опитите да бъдат откраднати изборите е да се гласува масово, добави Нейнски.

Тя заяви, че Европа е единна по отношение на цените на горивата и се търсят общи решения. На този етап България няма проблем с доставките на горива, проблемът е с цените, обобщи министърът.