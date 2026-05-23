IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Русия атакува нефтени и газови съоръжения на "Нафтогаз"

Има сериозни щети по оборудването и мащабни пожари

23.05.2026 | 18:41 ч. Обновена: 23.05.2026 | 18:58 ч. 23
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Русия атакува днес нефтени и газови съоръжения на държавната енергийна компания „Нафтогаз“ в източната Харковска и централната Полтавска области в Украйна, съобщи в Телеграм украинската компания, цитирана от Ройтерс. 

„Има сериозни щети по оборудването и мащабни пожари“, написа в платформата за съобщения „Нафтогаз“.

МААЕ по-рано съобщи, че украинските власти са я уведомили за пожар в 750-киловолтовата електрическа подстанция "Днепровска" вследствие на военни действия, в резултат на което функционираща атомна електроцентрала - Южноукраинската АЕЦ - е била частично изключена от външното си електроснабдяване по молба на енергийния оператор, съобщи БТА.

Подстанция "Днепровска" осигурява външно електроснабдяване за Южноукраинската и за Запорожката АЕЦ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Русия Украйна война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem