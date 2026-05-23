Русия атакува нефтени и газови съоръжения на "Нафтогаз"

Русия атакува днес нефтени и газови съоръжения на държавната енергийна компания „Нафтогаз“ в източната Харковска и централната Полтавска области в Украйна, съобщи в Телеграм украинската компания, цитирана от Ройтерс.

„Има сериозни щети по оборудването и мащабни пожари“, написа в платформата за съобщения „Нафтогаз“.

МААЕ по-рано съобщи, че украинските власти са я уведомили за пожар в 750-киловолтовата електрическа подстанция "Днепровска" вследствие на военни действия, в резултат на което функционираща атомна електроцентрала - Южноукраинската АЕЦ - е била частично изключена от външното си електроснабдяване по молба на енергийния оператор, съобщи БТА.

Подстанция "Днепровска" осигурява външно електроснабдяване за Южноукраинската и за Запорожката АЕЦ.