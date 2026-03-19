Трайков: Наближава моментът за помощта от €20 СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 8 / 8

Енергийната комисия се събра на извънредно заседание. По думите на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков в близките дни вероятно ще бъде задействана мярката за подпомагане на домакинствата заради високите цени на горивата.

Преди дни министерският съвет реши подкрепата за домакинствата да стартира при цена от 1,6 евро за литър бензин или дизел, според данните на Националната агенция за приходите, което според сметките, означава 20% увеличение на дребно спрямо средномесечната цена.

"Моментът вече наближава, съдейки по цените по бензиностанциите. Според мен настъпват вече условията, в които ще се активира. Министерството на финансите решава, но по начина, по който е структурирана мярката, би трябвало скоро да се наложи да бъде активирана”, каза Трайков по време на заседанието.

Министерският съвет прие програма за финансова подкрепа по 20 евро средномесечно пряка финансова подкрепа за домакинствата с ниски доходи.

Министър Трайков посочи инфлацията по веригата заради цената на горивата и глобалната криза като сериозен риск за икономиката и заяви, че трябва за бъдат предприети всички мерки в правомощията на правителството и на регулаторните органи.

"Те се състоят основно в стриктен контрол, в даване на знак към всички, които имат отношение към пазара, че са под внимателно наблюдение и контрол и не трябва да се използва момента, за да се лови риба в мътна вода. В рамките на работната група на правителството всички тези теми са сложени на масата”, каза служебният министър на енергетиката.

Според Трайков днес разговорът за енергетика всъщност е разговор за икономическото бъдеще на държавите. “Когато говорим за енергетика, говорим за бъдещето на икономиките, устойчивостта на индустрията и конкурентоспособността на държавите“, заяви той.

Един от основните акценти в изказването е състоянието на българската индустрия, която остава силно зависима от енергията. “Българската индустрия остава силно енергоемка и въглеродноинтензивна, което я прави особено уязвима“, посочи Трайков и предупреди, че предприятията са поставени между нарастващите въглеродни разходи в Европа и конкуренцията от пазари с по-ниски енергийни цени.

“Високите и непредвидими цени на електроенергията ограничават стимулите за електрификация и задържат прехода към по-чисти производствени процеси“, каза министърът.

В резултат индустрията остава зависима от изкопаеми горива именно в момент, когато Европа се насочва към нисковъглеродни решения.

Трайков очерта и стратегическата роля на България в региона, включително чрез ключови инфраструктурни проекти. “Страната ни има потенциал да се утвърди като ключов енергиен център“, посочи енергийният министър.