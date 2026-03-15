Трайков: Правителството подготвя мерки за най-уязвимите, заради нарастване цените на горивата

Цените на горивата се повишават в зависимост от положението в Близкия изток и борсовите цени. Въобще не е изключено да продължат да се повишават. Ако говорим за цените на дребно, които засягат всички български потребители, там успяваме чрез разговори, покани и анализи да ограничим повишението на цените. Ако бойните действия не спрат, няма изгледи да се стигне до понижение на цените. В тази ситуация правителството минава към следващия етап от действията си и това е грижата за най-уязвимите. Това коментира в студиото на „На фокус с Лора Крумова“ министърът на енергетиката в служебния кабинет Трайчо Трайков.

Той посочи, че все още не са фиксирани условията, на които трябва да отговарят българските граждани, за да получат компенсация заради поскъпването на горивата. По думите му условията са свързани с линията на бедност и наличието на автомобил в домакинството. Служебният енергиен министър каза още, че най-ефективният начин, е директна помощ, която да влиза в сметките на български граждани от уязвими групи.

Той посочи, че размерът на помощта е 20 евро на месец. "Според мен и според разбирането на повечето участници във взимането на решение, това ще се задейства, ако обстановката продължи да бъде лоша или се влоши рязко", каза Трайков.

"Аз съм в контакт с председателя на КЗК, обменяме информация. Те правят проверки. Въпросът е, че когато се правят проверките на КЗК, там има две особености. Едната е, че понякога проверките отнемат много време. Другата е, че те не непременно целят цените да са по-ниски", заяви той. Трайков коментира още, че горивата, които излизат от „Лукойл Нефтохим“ са сред най-евтините в Европа.

Той предупреди и за възможната загуба на 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. „Аргументът, че не може да се събере кворум, е пълен абсурд. Наследих тези предложения за законови промени вече като внесени от моя предшественик в НС, но видях, че сроковете ни притискат за четвъртото плащане. Предложението е внесено на 12 февруари, аз идвам на 19 и веднага виждам, че срокът за това е краят на март. Първо си казах, че вероятно всеки момент ще ни извикат да обсъждаме промените. Когато това не се случи, изпратих писмо до госпожа Митова. Когато не получихме никакъв отговор, отидох на председателски съвет в Народното събрание. Оттам ми казаха да говоря с председателя на комисията. Отидох в тяхната стая, отваряйки вратата те точно излизаха и ми казаха: „Ако става дума за ЗЕВИ, забравете“, уточни Трайков.

„Председателят на комисията, вероятно заради публичната реакция, реши да я свика, но с такова нежелание. В течение на следващите два дни, след моята реакция, имаше три опита за комисии. Така че явно време има, но няма желание“, допълни той.