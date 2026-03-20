Йотова призова за цялостен пакет от мерки, 20 евро е малка стъпка

Президентът Илияна Йотова направи коментар по политическите теми и старта на предизборната кампания. По думите ѝ това ще бъде една от най-сложните кампании, водена от политическите сили, защото “очакваме да предложат най-добрите и работещи мерки за излизане от кризите.

Помощта от управляващите

Йотова разясни, че мярката за повишаването на цените на горивата чрез компенсация от 20 евро не е коментирана с нея.

“Приех я като първа и много малка стъпка към най-уязвимите хора. Нека видим и дали ще проработи методологията, която предлага Министерски съвет. Когато говорихме за задачите пред служебния кабинет, още при неговото назначаване, това беше само една от мерките, за които аз настоявах”, при помни президентът.

Йотова добави, че оттук нататък държи да има цялостен пакет, който да влияе срещу покачването на цените, защото “тази конюнктура, която се променя всеки ден - не за добро, предполага и едно повишаване на цените”.

“Тези повишения на горивата ще се влеят и в стойността на продуктите и услугите в България“, категорична е Йотова.

По думите ѝ има много решения и варианти за това, визирайки някои, които вече се изпробват от членки на Европейския съюз.

ЕС, Съвет за мир

Президентът изрази разочарованието си от срещата в Брюксел. “Аз наистина съм разочарована от последната среща в Брюксел - вчера и днес. Очаквах от страна на ЕС и ЕК да бъде предложен един доста конкретен набор от мерки, но нещата отново са само в бъдеще време. Разчита се, че самите държави членки ще предприемат мерки, които да работят и аз очаквам това да стане от българското правителство“, допълни Йотова.

Относно участието на България в Съвета на мир, президентът подчерта, че решението трябва да бъде взето от редовно правителство и друго мнозинство в нов парламент. Тя не одобри размяната на реплики по темата зад граница и уточни, че това е сложен геополитически въпрос.