Пеевски към Гюров: Размисли и страсти на един сламен премиер

“Медийна димка пуснал служебният премиер за това, че бил решил да изтегли участието на България от Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Напомням на този човек, че сигурността и бъдещето на България не може да бъде личен избор, прищявка или инат, та да решава той подобни стратегически въпроси и теми”, отговори в позиция лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски.

Изказването му идва след това на служебния премиер Андрей Гюров, който пред Euronews съобщи, че страната ни ще се оттегли от Съвета за мир на Тръмп.

Свързани статии Гюров обяви: Ще се оттеглим от Съвета за мир на Тръмп

"Има решение на редовното правителство за участие на България в Съвета за мир и решение на Народното събрание, с което се задължава правителството да внесе документа за ратификация в парламента. Толкова!", казва още Пеевски.

"Размислите и страстите на сламения премиер нямат никакво значение! Той и марионетният служебен кабинет на Сорос са длъжни да изпълняват Конституцията на Република България. Иначе, това е поредното потвърждение на публично известния факт, че соросоидните проксита, петрохански партии и мрежи обичат САЩ, само когато са овладени от Сорос!”, се казва още в позицията на лидера на ДПС-НН.