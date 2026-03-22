Храна с изтекъл срок и плесен в училищните столове

Българска агенция по безопасност на храните откри сериозни нарушения при храненето на учениците. За пет дни инспекторите са извършили 427 проверки в училищни кухни и кетъринг фирми, като са взети 370 проби и са открити 33 несъответствия, съобщава Нова тв.

Най-фрапиращите случаи са установени в София. “Имаме около 18 килограма шунка, насочена за унищожение заради некоректна етикетировка. Унищожени са и 8 килограма брашно, както и 4 литра олио“, заяви директорът на дирекция “Контрол на храните“ Любомир Кулински.

Той допълни, че в млечни продукти, предназначени за деца, е открито наличие на палмово масло, което е недопустимо.

Проблеми има и при закуските. Кулински обясни, че при три сандвича има колиформи, а в други пет - начална фаза на плесен и дрожди. По думите на експерта част от тези храни вероятно са достигнали до учениците.

Нарушения има и извън столицата. В Горна Оряховица училищен стол е работил с нерегистрирана фирма за закуски. „Получавахме продуктите с всички документи и етикети, но нямаме достъп до база данни, за да проверим регистрацията на производителя“, обясни управителят Анелия Русева.

В Добрич и Враца са открити общо над 20 килограма кренвирши с изтекъл срок на годност. “Това е грубо нарушение на законодателството. Продуктите са били предназначени за консумация“, посочи Кулински. Наложени са санкции, като глобите варират между 1000 и 4000 лева, а проверките в страната продължават.