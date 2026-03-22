Иновативно: БГ учени откриха пробиотик срещу стрес и безсъние

Български учени направиха откритие на нов пробиотичен щам, който понижава нивата на стрес и подобрява съня отново, насочи вниманието към силата на микробиома и ролята на пробиотиците за здравето.

Какво представлява новият щам?

"Този щам е от вид Лактобацилус, който познаваме", обясни клиничният токсиколог д-р Даниела Петрова в неделното издание на "България сутрин". Тя подчерта, че това е първият в света пробиотичен щам на Лактобацилус булгарикус, който е изолиран от чиста изворна вода от извор в Стара планина.

Д-р Петрова разказа, че е направено мащабно клинично проучване в продължение на три години по време на 31-ата, 32-ата и 33-ата Българска антарктическа експедиция с екипажа на кораба "Св. Св. Кирил и Методий".

Тя обясни, че екипажът е бил разделен на две части. Едната част от него са приемали пробиотик с този щам, а другата не.

"Събрахме група, която е статистически значима за медицински резултати. Около 66-ма човека", посочи клиничният токсиколог пред Bulgaria ON AIR.

По-малко стрес и по-добър сън

Д-р Петрова уточни, че хората от екипажа, които са приемали пробиотичната формула имат намалени нива на стрес, запазват нормално нивото на кортизола, намаляват паник атаките и подобряват физиологичния сън.

Специалистът поясни, че има противопоказания към средата, в която се развива щамът. Ако той е развит на краве мляко, хората с алергия към краве мляко или такива с медицински противопоказания - този щам на тази среда е противопоказателен, но го има и развит на козе мляко или на веган.

"Булгарикус е единственият микроорганизъм, който има призната здравна претенция в Европейската агенция по безопасност на храните и научен ефект - подобрява смилането на лактозата", каза клиничният токсиколог.

