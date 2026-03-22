Борисов категоричен : ГЕРБ е най-стабилната европейска партия

“ГЕРБ е най-стабилната европейска партия”, каза лидерът Бойко Борисов след единодушното си преизбиране.

“Когато беше гръцката финансова криза - ние приложихме такива мерки, че не се отрази на България. Когато дойде миграционната криза - водихме истинска битка да не се допуска незаконна миграция. Тогава беше огромна атака към мен и правителството на България. Аз не се огънах, а направихме най-надеждната граница в ЕС. След това дойде COVID - ние първи затваряхме и първи отваряхме. Само в България, единствени в света, на Великден не затворихме църквите и манастирите, българите бяха в тях и се молиха. Не затворихме нито един католически храм, нито една джамия”, каза Борисов и продължи:

“Водихме много добра външна политика, изградихме Балкански поток. Докато в Европа говорят - България първа направи вертикални коридори. Само в България газопроводите са 100% собственост на българите, държавни”.

Борисов засегна и актуалните теми за конфликтите в Украйна и Иран. На мнение е, че когато има война от теб се изисква да взимаш страна.

“С Путин, с Русия имахме прекрасни работни отношения. Войната в Украйна - застанахме срещу агресора. Затова от първия ден украинското знаме е в нашите кабинети, затова нашите министри правят всичко необходимо. България е направила много повече от много европейски държави за Украйна”, категоричен е Борисов.

“Ако можеше да добавя нещо към "Ред, работа, растеж" - най-отпред щях да напиша мир”, каза още преизбраният лидер.