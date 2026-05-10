IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 67

Йордан Малджански: Храната е инвестиция в бъдещето на нацията

Специалистът по селскостопанска история призова държавата да гарантира хранителния суверенитет

10.05.2026 | 23:30 ч. 1

Работа на държавата е да осигури хранителния суверенитет на нацията. Това заяви специалистът по селскостопанска история Йордан Малджански в предаването "Операция История".

"Ние сме имали най-великия аграрен модел. Ако има нещо велико, това са българските селяни и аграрният модел, нищо друго. Храната не е стока и не е разход, а инвестиция на държавата в бъдещето, в здравето, жизнеността и работоспособността на нацията. Това е работа на държавата", каза Малджански пред Bulgaria ON AIR.

По думите му именно аграрният модел е възможният изход в условията на задаваща се световна криза.

Свързани статии

"Защото сега идва световна криза и ще видите какво ще правят всичките онези французи и други, които са правили т.нар. фермерско земеделие - ще приключат. Идва едромащабното производство на Меркосур и те приключват. Идват високите цени и приключват", обобщи експертът.

Малджански не скри възмущението си от състоянието на българското производство.

"Европейските фермери си изнасят своите леки коли и химическа промишленост. Те могат от тази печалба от износа да покриват разходи. А ние какво изнасяме? Освен малоумие, нищо друго не изнасяме", заяви той.

"Ние не произвеждаме нищо, това е. Целият регион е пустиняци и всичко мълчи", посочи още специалистът.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

селскостопанство храна производство
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem