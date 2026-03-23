Шофьори на линейки искат: Достойно заплащане и по-висока категория на труд

Достойно заплащане и по-висока категория на труд поискаха шофьори на линейки от Велико Търново.

Демонстрацията им идва след трагичната смърт на техен колега при изпълнение на служебните му задължения.

Припомняме, в събота вечер шофьорът загина в катастрофа при челен сблъсък с автобус, докато в линейката са майка с болно двумесечно бебе. Те са в стабилно е състояние.

Шофьорът на линейка Иво Колев от Павликени бил на смяна на 21 март и потеглил с родилката от село Върбовка към болницата във Велико Търново.

На пътя за Варна, около село Момин сбор, той спира, защото вижда катастрофа с друга линейка.

"Колегата се беше ударил в автобуса, слизаме от линейката и започваме да правим каквото трябва. Отвориха едни млади момчета вратите, защото не можеха да се отворят от самия удар и помогнаха да извадим пациентите. Натоварихме ги в нашата кола и ги закарваме, където трябва", разказа Колев.

От много години той сам обслужва район от две общини. Близките му смятат, че професията е с унизителни условия на труд.

Оказва се, че 26 населени места се обслужват от една линейка и това кара екипите да бързат постоянно.

"Искам да ви покажа ваучера за храна на съпруга ми, който за една смяна е едно евро и два цента. А за нощна смяна - едно евро и 53 цента! Те работят в риск, понякога даже са налага да помагат на фелдшерите, да спасяват и тях", подчерта съпругата на шофьора - Иваничка Колева.

В Центъра за спешна медицинска помощ във Велико Търново работят 69 шофьори, които покриват цялата област.

Колегите на загиналия шофьор излязоха с позиция за промяна на условията на труд и по-високо заплащане.