Европейските страни са загубили около 3 трилиона евро, откакто се отказаха от руската енергия, заяви специалният пратеник на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев пред репортери в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург в сряда.

"Германия и други европейски страни могат да видят, че са загубили около 3 трилиона евро заради отказа си да купуват руска енергия, тъй като всъщност тласкат икономиката си до ръба на колапса“, каза Дмитриев, защитавайки тезата за това, което той нарече "креативни“ европейски сили и политици, присъстващи на SPIEF.

"Ще проведем и среща и дискусия с членове на партията "Алтернатива за Германия“, която също настоява за възстановяване на "Северен поток“ и която е за възраждане на партньорството с Русия“, добави Дмитриев, цитиран от ТАСС.