15 мъртви делфина са открити край Балчик за 3 дни

В района на Балчик се наблюдава необичайно висока смъртност сред делфините, като само в рамките на три дни са регистрирани 15 изхвърлени тела.

Местното общинско предприятие "Благоустройство и комунално стопанство" вече е започнало прочистване на плажните зони и последваща дезинфекция на терените.

Сигнали за откритите бозайници са изпратени и до РИОСВ – Варна.

Санял Кръстева, старши експерт в инспекцията, поясни, че периодично се наблюдават подобни пикове през годините, съобщи БНТ.

При всеки сигнал експертите правят незабавни огледи за установяване на причините за смъртта и събират биометрични данни.

По закон телата трябва да останат на място, но тъй като се намират на оживени плажове, общините получават специални разрешителни от екоминистерството за тяхното премахване.

Към момента експертите изключват човешка намеса или умишлено умъртвяване. Последните открити тела в централната част на Балчик са от вида Муткур (застрашен черен делфин).

Тъй като кожата им е била напълно депигментирана, специалистите заключават, че те са престояли много дълго време в морската вода, преди вълните да ги изхвърлят на брега.

Общият брой на откритите мъртви делфини по Северното Черноморие от началото на годината вече е 46, като подобен проблем по-рано бе регистриран и край село Езерец.