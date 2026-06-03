ДБ със сигнал до прокуратурата и ДАНС срещу Валентин Златев

"Демократична България" изпраща сигнал до прокуратурата и ДАНС във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Руската федерация. Това се казва в позиция на ДБ.

Повод за действията са данни от журналистически разследвания и налични документи, които поставят въпроси за произхода и движението на средствата, ролята на българските институции и ефективното прилагане на европейските санкции.

До Министерството на правосъдието е отправено искане да разпореди проверка в Агенцията по вписванията дали при сделки и вписвания, свързани с руски граждани, юридически лица, държавни структури или имущество, свързано с Руската федерация, Агенцията реално прилага ограничителните мерки на Европейския съюз.

Също така са изпратени въпроси до Българската народна банка за това какви конкретни мерки са предприети и ефективно се прилагат за превантивно установяване на подобни банкови операции. Поискан отговор е и на въпроса какви санкции и ограничителни мерки следва да бъдат наложени на банка или друг задължен субект, ако се установи, че е допуснал, обслужил или не е предотвратил операция, свързана със заобикаляне на санкционен режим на ЕС.