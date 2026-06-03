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Мъж от Цар Калоян взел 68 000 лв. пенсия с фалшиво решение на ТЕЛК

Периодът, за който са получавани сумите, е от май 2005 г. до момента

03.06.2026 | 11:18 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Разследват мъж от Цар Калоян за неправомерно получени близо 68 000 лв. пенсия, съобщиха от МВР в Разград.

Във връзка с образувано досъдебно производство са проведени оперативни действия от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“. Установени са данни, че 68-годишният мъж е получил без правно основание 34 000 евро, равняващи се на 67 904 лв. 

Според събраната до момента информация средствата са изплащани като лична пенсия за инвалидност, като за целта е било използвано неистинско експертно решение на ТЕЛК. Периодът, за който са получавани сумите, обхваща времето от май 2005 г. до настоящия момент. Материалите по случая са докладвани в Районната прокуратура в Разград. 

През март служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ установиха, че двама възрастни мъже, също от Цар Калоян са ощетили държавата с над 120 хил. лв., припомня БТА.

 

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Тагове:

Цар Калоян решение на ТЕЛК пенсия
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