IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Планират връщането на Малена Замфирова през април след лечението в Грац

Състезателката по сноуборд започва първи опити за раздвижване и изправяне

24.03.2026 | 21:05 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Българската състезателка по сноуборд - Малена Замфирова се очаква да се завърне в България в началото на април. Това при всички положения ще се случи едва, след като състоянието ѝ бъде подобрено. Това съобщават медицинските екипи, ангажирани с лечението ѝ в Грац.

16-годишната спортистка пострада при тежък инцидент в чешкия зимен курорт Шпиндлерув Млин, където беше блъсната от скиор. Тя получи множество фрактури, засягащи дясната страна на тялото – от областта на рамото до бедрената кост.

Към момента Замфирова е преместена в самостоятелна болнична стая и започва първи опити за раздвижване и изправяне. Въпреки, че травмите остават сериозни, напредъкът в състоянието ѝ позволява да се обсъжда предстоящо изписване и транспортиране до България за продължаване на лечението.

Очаква се след завръщането ѝ да бъде изготвен дългосрочен план за рехабилитация. Специалистите подчертават, че възстановяването при подобни травми изисква време и постоянни грижи.

Инцидентът предизвика широк обществен отзвук, а спортната общност у нас изрази подкрепа към младата надежда на българския сноуборд

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Малена Замфирова връщане лечение Грац
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem