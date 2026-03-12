Спортният тотализатор ще подпомогне за възстановяването на Малена Замфирова

Българският спортен тотализатор ще подпомогне Малена Замфирова, която пострада тежко и в момента се възстановява след операции, заяви изпълнителният директор на тотализатора Любомир Петров пред bTV.

Институцията ще се включи финансово в помощта за Замфирова, след като тя се прибере в България.

“Разбира се, ще се включим. След като се прибере в България, ще се свържем, може би, с родителите ѝ и ще осигурим някаква сума за нейното възстановяване“, заяви Петров.

“В днешно време всичко струва пари. Така че със сигурност ние ще заделим от всичко останало някакви средства за възстановяването на тази спортистка“, каза изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор.

Припомняме, че Малена беше блъсната в гръб от скиор в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа. На 9 март най-добрата ни сноубордистка претърпя оперирана в продължение на 6 часа в болница в Грац.

Днес е претърпяла втора операция. Пред Малена предстои дълъг път възстановяване.