"Пътна помощ" ще протестира заради източването на бюджета чрез АПИ

Национален протест на бранша "Пътна помощ" ще се състои на 24 март от 10 до 13 часа на АМ "Тракия" в район „Църна Маца“ в посока София.

Организаторите посочват, че демонстрацията е срещу източването на бюджета чрез Агенция "Пътна инфраструктура".

Протестът има за цел да постави публично въпроси от висок обществен интерес и да изиска прозрачност и отговорност от компетентните институции.

Официално са поканени министърът на регионалното развитие и благоустройството, ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и ръководството на „Автомагистрали“ ЕАД, за да дадат ясни и публични отговори пред бранша и обществото.

Повод за протеста е разследването на фондация „Антикорупционен фонд“ – „Безпътна помощ“, в което се съдържат данни за системно източване на значителни средства от държавния бюджет чрез дейности, свързани с пътна помощ.

Въпреки изнесените факти и отправените въпроси от представители на бранша, народни представители и Антикорупционния фонд, към настоящия момент липсват официални и публични отговори от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД.

Особено тревожен е фактът, че по налична информация дейността по пътна помощ на републиканската пътна мрежа на практика се извършва от една фирма, което поражда съмнения за монопол в бранша, ограничаване на достъпа на останалите фирми и непрозрачно разходване на публични средства.

В публичното пространство съществуват множество сигнали и видеоматериали, които поставят въпроси за оказван натиск върху фирми от бранша, намеса на институции и ограничаване на свободната стопанска дейност.

В допълнение, фондация „Антикорупционен фонд“ отправи публичен призив към граждани и бизнес да подават сигнали с цел изясняване на случая. Въпреки това, към момента липсва институционална реакция и отговорност, се казва още в съобщението на организаторите на протеста.

Те подчертават, че това не е просто браншов казус: "Става въпрос за публични средства, събрани от българските данъкоплатци, и за начина, по който те се разходват".