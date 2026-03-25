Сергей Игнатов предлага 20 април да е официален празник

Инициативата е подета, но трябва да мине през НС

25.03.2026 | 15:35 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Министърът на образованието Сергей Игнатов е предложил процедура по обявяването на датата за началото на Априлското въстание 20 април да стане официален български празник. По думите му целта е да се обединят трите събития, които бележат героизма на българите – Априлското въстание, Съединението и Независимостта.

“Няма да е лесно, трябва да се мине през Народното събрание, но инициативата е подета”, каза на брифинг в МС Игнатов. 

“С първата пушка на Априлското въстание е даден знак, че българинът се е отърсил от всичките си страхове и е решил да вземе съдбата си в собствените си ръце, затова този ден трябва да бъде официален празник на България”, каза министърът и подчерта, че е хубаво да имаме празници, посветени на нашия собствен героизъм.

България от един ден няма да обеднее, тя ще се обогати, отговори Игнатов на въпрос дали с обявяването на 20 април за официален празник няма да се натовари бизнесът.

Министърът съобщи, че 20 април ще е присъствен, но неучебен ден. В ресорното министерство се приемат предложения от ръководствата на училищата за празничното отбелязване на 150-ата годишнина от Априлското въстание. В училищата събитията ще бъдат посветени не просто на Априлското въстание, а на българския героизъм, каза Игнатов. И подчерта, че българите имаме с какво да се гордеем.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

