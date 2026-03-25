Тръба с неизвестен произход изби рибата в язовир "Дибич"

Областният управител на Шумен е на място и извършва проверка

25.03.2026 | 20:30 ч.
Снимка: БГНЕС

След публикации в социалните мрежи инспектори от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са посетили язовир „Дибич“ и са установили наличие на мъртва риба. Извършен е обход, при който са забелязали тръба и изтичаща от нея течност с неустановен произход, съобщиха от ОА-Шумен.

За случая е уведомен областният управител Марин Маринов, който извърши проверка на място и се запозна с предприетите действия до момента. Сигнализирани са  Регионалната инспекция по околната среда и водите и лаборатория с цел пробовземане за качествата на водата и анализ на изтичащата течност. Резултатите ще бъдат оповестени. 

язовир Дибич тръба изби рибата
