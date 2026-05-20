ЕК подписа споразумението с Украйна за заема от 90 млрд. евро

Европейската комисия съобщи, че еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис е подписал меморандум за разбирателство с Украйна, свързан с изплащането на средствата по заема от 90 милиарда евро за Киев.

Очаква се Украйна да получи първите преводи в следващите седмици, а заемът е за срок от две години и ще бъде осигурен със средства от международните пазари, изтеглени от държавите от ЕС, които желаят.

Предвижда се Киев да върне средствата, ако Русия изплати обезщетение за военното нападение срещу украинската страна.

Подписаният днес документ определя условията за получаването на заема, сред които са спазването на демократичните норми, върховенството на закона, включително борбата с корупцията, както и защитата на човешките права. Определят се политическите условия Украйна да получава преводите. От украинската страна се очаква подобряване на събирането на данъци и ефективност при бюджетните разходи. Предвижда се въвеждане на данъчно облагане за доходите от цифрови платформи, разработване на стратегии за бюджетни инвестиции и въвеждане на промени в украинския митнически закон.

След като Украйна постави подпис под документа, той ще влезе в сила и ЕК ще продължи с оставащите стъпки. Първият превод ще бъде за 3,2 милиарда евро, ако Украйна изпълни съответните условия, се посочва в съобщението на Комисията.

