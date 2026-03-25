IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 101

Дете простреля с пушка свой приятел при игра

Оръжието принадлежи на дядото на пострадалото дете

25.03.2026 | 17:22 ч. Обновена: 25.03.2026 | 17:24 ч.
Снимка: БГНЕС

Дете от тетевенското село Глогово е простреляно по невнимание с въздушна пушка от свой приятел, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Ловеч Габриела Тодорова.

Инцидентът е от снощи. Сигнал за него е постъпил около 18:00 ч. в Районното управление в Тетевен. Установено е, че малко по-рано двете момчетата са взели пушката и едното е простреляло другото по време на игра в гориста местност край селото.

Пострадалото дете е било откарано във филиала на спешна медицинска помощ в Тетевен, където след преглед е било освободено.

Родителите на потърпевшото дете са отказали съдействие от полицията. Пушката принадлежи на 60-годишен мъж, дядо на пострадалото дете и е била взета без неговото знание. Оръжието не е регистрирано по надлежния ред, за което му е съставен акт.

По случая в РУ - Тетевен е образувана проверка, предаде кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Анастасова.

Тагове:

дете простреля приятел при игра
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem