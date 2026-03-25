Дете простреля с пушка свой приятел при игра

Дете от тетевенското село Глогово е простреляно по невнимание с въздушна пушка от свой приятел, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Ловеч Габриела Тодорова.

Инцидентът е от снощи. Сигнал за него е постъпил около 18:00 ч. в Районното управление в Тетевен. Установено е, че малко по-рано двете момчетата са взели пушката и едното е простреляло другото по време на игра в гориста местност край селото.

Пострадалото дете е било откарано във филиала на спешна медицинска помощ в Тетевен, където след преглед е било освободено.

Родителите на потърпевшото дете са отказали съдействие от полицията. Пушката принадлежи на 60-годишен мъж, дядо на пострадалото дете и е била взета без неговото знание. Оръжието не е регистрирано по надлежния ред, за което му е съставен акт.

По случая в РУ - Тетевен е образувана проверка, предаде кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Анастасова.