10-годишно дете простреля връстник в Охайо

Детето помислило, че оръжието не е заредено

11.02.2026 | 01:30 ч. 0
Снимка: Pixabay

10-годишно дете се възстановява в болница в Охайо, след като е било простреляно в неделя сутринта. Полицаи са били извикани на адрес в Толидо в 11:13 ч. на 8 февруари, според изявление на Полицейското управление на Толидо.

На място те открили пострадалото дете с огнестрелна рана, както и детето, за което твърдят, че е натиснало спусъка, което също е на 10 години. По думите на полицията малолетното е намерило огнестрелно оръжие в жилището, помислил, че не е заредено, и неволно произвел изстрел.

В изявлението се отбелязва още, че предварителната проверка по случая е показала, че стрелбата е била инцидент.

Полицията съобщи, че семействата и на двете деца са били уведомени за случилото се, а оръжието, с което е било наранено детето, е било обезопасено на място.

Пострадалото дете в момента е в стабилно състояние в местна болница, а полицията продължава да разследва случая.

Към този момент, няма допълнителна информация, но полицията отбелязва в изявлението, че "допълнителна информация ще бъде предоставяна, когато е уместно".

