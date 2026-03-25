Двама са в болница след обгазяване с монтажна пяна и обезмаслител

Мъж и жена от доспатското село Късак са приети в болница след обгазяване с монтажна пяна и обезмаслител във водоем, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев.

Сигналът за инцидента е подаден малко преди обяд на 25 януари. На място са изпратени екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ, които установили, че двама души са влезли в петтонен водоем и не могат да излязат.

По първоначална информация първо в съоръжението влязла жената през тесен отвор, за да отстрани пробив. Тя използвала флакони с монтажна пяна и обезмаслител, но се задушила и не успяла да излезе. На помощ се притекъл местен жител, който успял да я извади, но самият той се обгазил и останал вътре.

Служител на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Доспат, оборудван с кислороден апарат, влязъл в съоръжението и извадил мъжа.

Двамата пострадали са транспортирани в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" в Смолян.

По информация на властите, няма опасност за живота им.