ПСС: Мъж е загинал около хижа Грънчар

Инцидентът е станал вчера, не са известни причините

26.03.2026 | 10:25 ч. 8
БГНЕС

Мъж е загинал около хижа Грънчар в сряда следобед. Не са известни причините за смъртта му, съобщиха от ПСС.

В днешния ден условията за зимен туризъм в планините са нормални, допъллниха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините има разкъсана облачност и слаб вятър на повечето места. Температурите все още са отрицателни, допълниха от спасителната служба.

Според прогнозата за времето над планините облачността ще бъде разкъсана, предимно висока, около и след пладне в масивите от западната половина на страната - с развитие и на купеста облачност. Ще духа умерен, по високите части и на места по северните склонове - силен до бурен, вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.   

ПСС туризъм загинал
