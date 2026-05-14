Над 3 кг златни накити в тайник в кола заловиха на „Лесово“

Митническите служители на Митнически пункт Лесово задържаха 3020.80 грама златни накити, укрити в тайник на лек автомобил. Стойността на контрабандните златни изделия възлиза на над 400 000 евро, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 11.05.2026 г. около 16:30 часа на МП Лесово пристига на входящо трасе в страната лек автомобил с румънска регистрация по маршрут от Турция за Румъния през България. В зоната за митнически контрол водачът и неговият спътник – и двамата румънски граждани, са заявили, че превозват само личен багаж и нямат нищо за деклариране. След извършен оперативен анализ автомобилът е селектиран от служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ за щателна проверка.

Проверката е извършена от митническите служители на пункта. В хода на контролните действия инспекторите забелязват следи от манипулация по таблото на превозното средство. След демонтаж на таблото е открит във фабрична кухина специално изработен тайник с механизъм за дистанционно отключване. В тайника са открити 14 пакета с бижутерийни изделия от жълт метал – пръстени, гривни, колиета, обеци и др. накити, обвити с тиксо. Извършената експертиза от вещо лице е установила, че бижутерийните изделия с общо тегло 3020.80 грама са изработени от злато с различни карати и са на обща стойност 418 796 евро.

Контрабандните златни изделия са задържани и по случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Окръжна прокуратура- Ямбол.

Освен златните накити в облегалките на двете седалки на автомобила са открити при митническата проверка и укрити 1000 къса (50 кутии) контрабандни цигари с надписи „For duty free sale only“, които също са иззети с разписка за задържане. Работата по случая продължава.