Си Дзинпин: Китай и САЩ трябва да избегнат пътя към война

Срещата между президентите на Китай и САЩ - Си Дзинпин и Доналд Тръмп - започна в Пекин на фона на нарастващото напрежение около Иран, Ормузкия проток и глобалната енергийна криза.

Кадри, излъчени на живо от Китайската централна телевизия, показаха как Си посреща Тръмп пред Голямата зала на народа на площад "Тянанмън". Двамата лидери преминаха по червен килим, поздравиха строените почетни гвардейски части и изслушаха националните химни под звуците на топовни салюти.

След това Си и Тръмп поздравиха членовете на официалните делегации и бяха посрещнати от деца, размахващи китайски и американски знаменца и цветя.

Последната среща между двамата лидери беше в Южна Корея миналата година на фона на напрежението около митническата политика на Тръмп.

Си: Светът пита дали ще избегнем "Капана на Тукидид"

Си каза, че очаква настоящата 2026-а да бъде "историческа, знакова година" за отношенията между Китай и САЩ.

В началото на заседанието с участието на разширените делегации Си Дзинпин използва препратка към древногръцкия историк Тукидид, за да предупреди за опасността от конфликт между Китай и САЩ.

По думите му историята и светът питат дали двете страни могат да избегнат "Капана на Тукидид" и да изградят нов модел на отношения между световните сили.

Терминът описва ситуация, при която възходът на нова сила заплашва доминиращата, а резултатът често е война. Китайският лидер припомни думите на Тукидид за Пелопонеската война между Атина и Спарта.

"Тъкмо възходът на Атина и страхът, който предизвикал този възход в Спарта, направили войната неизбежна", каза Си.

Той подчерта, че въпросът пред Китай и САЩ е дали могат заедно да преодоляват глобалните предизвикателства и да осигурят по-голяма стабилност на света.

"Можем ли ние за благото на нашите два народа и в името на бъдещето на човечеството да изградим по-светло бъдеще в нашите двустранни отношения?", попита китайският лидер.

Тръмп похвали Си, но напрежението остава

В изявлението си пред журналистите Доналд Тръмп избегна директни коментари за различията между Вашингтон и Пекин по отношение на Иран и Тайван.

"Вие сте велик лидер, понякога хората не харесват, когато го казвам, но така или иначе ще го кажа, защото е вярно", заяви Тръмп към Си.

Срещата се провежда на фона на две търговски войни между САЩ и Китай, напрежението около американската подкрепа за Тайван и недоволството на Вашингтон от действията на Пекин по отношение на химическите прекурсори за производство на фентанил.

Вашингтон търси помощта на Китай за Ормузкия проток

Американският държавен секретар Марко Рубио, който придружава Тръмп в Китай, заяви пред Fox News, че Вашингтон разчита на подкрепата на Пекин за излизане от кризата около Ормузкия проток.

"Надяваме се да ги убедим да заиграят по-дейна роля в убеждаването на Иран да престане с това, което прави", каза Рубио на борда на Air Force One.

Според него Китай има сериозен интерес от решаването на кризата, тъй като и негови кораби са блокирани в Залива, а китайската икономика е силно зависима от международната търговия.

След началото на войната на 28 февруари Иран направи Ормузкия проток до голяма степен непроходим чрез заплахи и атаки срещу танкери и товарни кораби. В отговор САЩ наложиха насрещна блокада на корабите, влизащи и излизащи от иранските пристанища.

Китай остава един от най-важните партньори на Техеран и от началото на конфликта настоява свободното корабоплаване в Ормузкия проток да бъде възстановено.

Ванс: Има напредък в преговорите с Иран

Междувременно американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че в преговорите с Иран за прекратяване на бойните действия има напредък.

"Мисля, че постигаме напредък. Фундаменталният въпрос е дали той е достатъчен за гарантиране, че очертаната от президента Тръмп червена линия няма да бъде прекрачена", каза Ванс пред журналисти в Белия дом.

По думите му основната цел на Вашингтон остава една - Иран никога да не се сдобие с ядрено оръжие, пише БТА.