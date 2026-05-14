MrBit Втора лига на живо: Как можете да гледате Пирин срещу Севлиево

След като Дунав (Русе) официално си осигури титлата в MrBit Втора лига, вниманието до края на кампанията остава насочено към битката за баража за Първа лига и към отборите, които ще изпаднат в Трета лига.

Двубоят между Пирин (Благоевград) и Севлиево от предпоследния кръг може окончателно да сложи край на надеждите на гостите или да направи последния кръг изключително интересен за няколко тима. Напрегнатата среща в борбата за спасение ще бъде предавана на живо, а тук ще обясним как и къде можете да гледате пряко Пирин (Благоевград) - Севлиево.

Кога е мачът Пирин - Севлиево от MrBit Втора лига?

Срещата между Пирин и Севлиево е насрочена за 15 май, петък, от 18:00 ч. - същият час, в който ще започнат всички двубои от предпоследния 33-ти кръг.

Как можете да гледате на живо Пирин срещу Севлиево

Пирин (Благоевград) - Севлиево ще бъде излъчван на живо чрез стрийм в платформата на MrBit. Началото на прякото предаване е в 18:00 ч. на 15 май, петък. Двубоят ще бъде свободно достъпен за гледане от всички потребители с регистрация на сайта.

Какво да очаквате от мача Пирин - Севлиево

Пирин (Благоевград) изглеждаше близо до това да си осигури оставането в MrBit Втора лига още преди седмици, но само една победа в последните 11 срещи – срещу вече изпадналия Беласица – свали отбора достатъчно надолу в класирането, че да остави „орлетата“ под теоретична заплаха от изпадане два кръга преди края.

За домакините има и добра новина – в петък те приемат Севлиево, който можеше да е в поредица от седем загуби, ако програмата не му бе пратила Беласица в предишния кръг - двубой, спечелен с 2:1. Преди тази победа тимът бе натрупал шест поредни поражения при голова разлика 2:17.

Гостите могат да запазят минимални шансове за спасение дори при загуба в Благоевград при определени резултати в другите мачове, но всяка спечелена точка би била изключително ценна в борбата за оцеляване. Победа за Пирин пък би им осигурила спокойствие независимо от развоя на останалите срещи.

Този напрегнат сблъсък е от изключителна важност не само за Пирин и Севлиево, но и за всички останали замесени в събитията около линията за изпадане.