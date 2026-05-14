В кадър: Питър Джаксън с почетна "Златна палма" на фестивала в Кан

Питър Джаксън - режисьор, който е не само майстор разказвач, но и визионер във визуалните ефекти - казва, че не е особено притеснен от влиянието на инструментите с изкуствен интелект върху бъдещето на киното.

"AI, използван по правилния начин, е просто инструмент като всеки друг инструмент. Но както при всичко, в крайна сметка всичко ще зависи от въображението и оригиналността на човека, който подава инструкциите към AI програмата. Дали всъщност е интересно? Дали е смешно? Дали е въображаемо? Дали е сглобено добре, така че да се получи наратив, история? Някои хора ще направят наистина, наистина страхотни филми, а други ще минат през абсолютно същия процес и филмът им ще бъде боклук - точно както при нормалните филми", цитиран от The Hollywood Reporter.

AI като нова версия на старите кино инструменти

Джаксън сравни AI с ранната stop-motion технология, използвана за създаването на оригиналния "Кинг Конг" ("King Kong") и филмите на Рей Харихаузен - пионерски примери за фентъзи кино, които той, както е добре известно, обожава. Така режисьорът намекна, че не е пристрастен към самия инструмент, стига резултатите да са въображаеми.

"Те бяха направени със stop-motion от човек, който движи гумено създание. Защо някой на компютър, използващ AI софтуер, да не може да създава свои собствени образи?", добави той.

Джаксън донесе своята симпатично разрошена персона на Лазурния бряг, за да получи почетна "Златна палма" на бляскавата церемония по откриването на филмовия фестивал в Кан във вторник вечерта. На следващата сутрин той участва в широкообхватен разговор, в който обсъди създаването на ранните си splatter класики (емблематични филми на ужасите, които се отличават с екстремно насилие, много кръв и графично показване на разчленяване, наричано още gore ) - "Лош вкус" ("Bad Taste"), "Запознайте се с Фийбълс" ("Meet the Feebles") и "Мозъчна смърт" ("Braindead"), трилогиите "Властелинът на пръстените" ("The Lord of the Rings") и "Хобит" ("The Hobbit"), както и последните си документални проекти, включително "Бийтълс: Върни се" ("The Beatles: Get Back").

Както и на церемонията във вторник, легендарният новозеландски режисьор беше подкрепен от своята звезда от "Властелинът на пръстените" Илайджа Ууд, който присъства на разговора и седеше сред няколкостотин възторжени фенове в Palais des Festivals в Кан.

"Илайджа беше безмилостно ведър всеки ден"

От сцената Джаксън отправи мило признание към Ууд, докато говореше за най-рисковия етап в кариерата си - моментът, в който се съгласява да режисира три високобюджетни фентъзи филма един след друг, в мащаб на бюджет и техническа сложност, какъвто новозеландската киноиндустрия никога дори дистанционно не е опитвала.

Той си спомни, че всяка сутрин, докато пътувал от дома си към снимачната площадка, бил в състояние на отчаяние, изпълнен със съмнения как ще се справи със сцените за деня.

"Трябва да кажа, че при Илайджа, повече отколкото при който и да било друг актьор, имаше едно нещо - появявах се на снимачната площадка и той беше безмилостно ведър всеки ден. Беше нещо като: "Добре, да го направим! Какво ще правим?", каза Джаксън, посочвайки към своя приятел и бивш главен актьор в публиката.

"Той винаги беше там, за да ми помогне да направя филма, който исках да направя. Някои актьори се появяват и имат цяла собствена идея какво искат да направят, но Илайджа беше там, за да сътрудничи, и носи тази оптимистична енергия. Така че, колкото и зле да се чувствах, когато пристигах и слизах от колата, той беше там с: "Хей, как върви!" Да имаш някого, който е толкова безумно ведър, беше много, много полезно", продължи Джаксън.

Нов "Тинтин" вече се пише

По време на разговора Джаксън даде и новини за отдавна подготвяния си филм за "Тинтин" ("Tintin"), предстоящия "Властелинът на пръстените: Ловът за Ам-гъл" ("The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum") на Анди Съркис и възможен игрален филм за Втората световна война, който се надява да направи за операция "Dambusters Raid".

"Всъщност в момента пишем следващия филм за "Тинтин". Сделката беше Стивън Спилбърг да режисира един, а аз да режисирам друг. Така че Стивън направи своя филм, а после аз 15 години не направих моя", каза той.

"Чувствам се много неловко заради това. Стивън е достатъчно великодушен да не ме притиска, но знам, че искам да го направя както трябва. Затова работя с Фран Уолш по още един сценарий за "Тинтин". Писах го в хотелската стая тук само преди няколко дни", продължи той.

Peter Jackson receives an Honorary Palme d'Or at #Cannes from Frodo actor Elijah Wood. Accepting the honor, Jackson says it's "never something I never ever thought I would win, ever": "Thank you for this very unexpected and miraculous award. A Palme d’Or is never something I… pic.twitter.com/RwTnPm4pv0 — Variety (@Variety) May 12, 2026

Защо Анди Съркис ще режисира "Ловът за Ам-гъл"?

За "Ловът за Ам-гъл" на Съркис Джаксън каза, че е щастлив да отстъпи и да позволи на легендарния motion-capture изпълнител - който прочуто създаде ролята на Ам-гъл в оригиналната трилогия "Властелинът на пръстените" - сам да режисира спиноф филма.

"Помислих си: "Ами тази история всъщност би била по-интересна, ако самият Ам-гъл я режисира." А Анди е възможно най-близо до това. Филмът е много вътрешна история за психологията на Ам-гъл и за неговата зависимост. Това е много лична история за героя Ам-гъл. И си казах: "Добре, Анди познава този човек по-добре от всеки друг." Всъщност изобщо не мислих много върху идеята аз да го правя. Помислих си, че най-вълнуващата версия на този филм ще бъде, ако Анди Съркис го направи, защото той ще изведе на екран психология на Ам-гъл, която не можете да си представите. Имам предвид, аз съм там, за да помогна, когато мога да помогна. Ако мога да бъда полезен в определени моменти и да отговарям на въпроси, там съм. Но не се намесвам", добави той.

История от Втората световна война остава в плановете му

Джаксън каза още, че се надява скоро да направи игрален филм за Втората световна война, посветен на операция "Chastise", по-известна като "Dambusters Raid" - високорисковата британска бомбардировка на германски хидроелектрически язовири през 1943 година.

"Това е наистина невероятна история за изобретателност и решаване на проблеми в опит да се постигне цел", каза Джаксън, като спомена британския филм от 1955 година "Разбивачите на язовири" ("The Dam Busters") за историческия случай.

Той обаче добави, че пълната история все още не е разказана, защото британската документация за нападението все още е била засекретена по време на създаването на по-ранния, донякъде художествено изменен филм.

"Истинската история всъщност е много по-интересна. "Разбивачите на язовири" всъщност беше филмът, който трябваше да направя, докато в крайна сметка не се заех с "Хобит" - и после някак си го замених с други филми. Но "Разбивачите на язовири" стои някъде в задната част на ума ми, така че бих искал скоро да го направя", обясни Джаксън.

"Не правете AI версия на актьор без неговото съгласие"

На друго място в разговора Джаксън балансира възгледите си за AI с няколко уточнения, като отбеляза, че "не говори за AI по принцип, като онова нещо, което може да унищожи света, а само за приложенията му в киното".

"За мен това е просто специален ефект. Не е по-различно от всеки друг специален ефект", каза той.

"Единственото нещо при AI, което според мен е абсолютно критично е да не правиш AI версия на актьор без неговото собствено одобрение", добави режисьорът.

Джаксън сравни лицензирането на права върху идентичност при AI с всяка друга форма на лицензиране в конвенционалната филмова индустрия.

"Не можеш да пуснеш музика, песен във филм, освен ако не притежаваш правата върху тази песен. Не можеш да адаптираш книга, освен ако не си лицензирал книгата. Така че не би трябвало да можеш да показваш нечие лице чрез AI техника без одобрението на съответния човек - или на самия човек, или, ако е починал, на наследниците му", каза той.

Той добави: "Искам да кажа, всъщност е доста просто. Не знам. Не виждам защо има притеснение около това."

Кинофестивалът в Кан

79-ото издание на филмовия фестивал в Кан официално започна на 12 май 2026 година и ще продължи до 23 май, като откриването беше белязано именно от връчването на почетната "Златна палма" на Питър Джаксън. Отличието му беше представено от Илайджа Ууд, а вечерта включваше и музикален жест към документалния му проект за "Бийтълс" (The Beatles) с изпълнение на "Get Back". Фестивалът беше официално открит от Джейн Фонда и Гун Ли, а сред акцентите на първата вечер беше и премиерната прожекция на френската романтична комедия "Електрическата целувка" ("The Electric Kiss"). Тазгодишното жури на основния конкурс е оглавено от южнокорейския режисьор Пак Чан-ук, а изданието стартира на по-сдържан фон, с по-малко холивудско присъствие, но със силен акцент върху ролята на киното в момент на глобални политически и технологични напрежения.