Отменят извънредното положение в Унгария, въведено преди 4 години

Свързаното с войната извънредно положение в Унгария, което беше обявено преди четири години при бившия премиер Виктор Орбан, официално приключва днес, заяви във фейсбук настоящият министър-председател на страната Петер Мадяр, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

„Така се сбогуваме и с шест години управление чрез укази. Завръщаме се към нормалността“, каза Мадяр.

Орбан за първи път обяви извънредно положение на 24 май 2022 г. заради войната между Русия и Украйна, като парламентът го удължи неколкократно, за последно – считано до вчера.

След победата на партия ТИСА на парламентарните избори в Унгария на 12 април Мадяр първоначално искаше последно удължаване на положението до 31 май, за да се даде време за правни корекции. Вместо това на 9 май парламентът прие нов закон, с който извънредните постановления се превърнаха в постоянно законодателство, което ще влезе в сила след отменянето на извънредното положение.

През последните четири години в рамките на извънредното положение бяха издадени повече от повече от 170 правителствени указа. Новият закон, влизащ в сила на днес, формализира въпросните мерки.

