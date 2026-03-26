Джигитите са намалели от всеки трети на всеки десети

Въвеждането на системата за средна скорост показва значителен ефект върху поведението на водачите. Броят на превишилите скоростта водачи е намалял от всеки трети на всеки десети. До момента са издадени над 40 000 фиша.

"Системите за средна скорост имат превантивен характер и те влияят върху поведението на водача,

с цел формиране на трайно устойчиво поведение за спазване на скоростта. Ние наблюдаваме не само в участъците за средна скорост, а като цяло има намаляване на скоростните характеристики при движение. Въвеждането на тази мярка има положителен ефект. Когато един водач бъде информиран, че вече не е в зоната на контрол, да се почувства по-свободен да си прави нещата, които по принцип прави", каза директорът на "Националното тол управление" проф. Олег Асенов в студиото на "България сутрин".

Именно заради това те виждат, че

обхватът на камерите за средна скорост трябва да бъде разширен.

"Миналата седмица имахме работна среща в МВР по тази тема и ако сега системата обхваща около 5% от цялата Републиканска пътна мрежа, то нашата амбиция е до края на годината да постигнем поне от 7 до 10% покритие. От една страна това ще осигури по-трайно влияние на превантивния характер на мярката и от друга страна - да намалим травматизма в някои участъци.

Скоростта е основен фактор, който влияе върху изхода от едно ПТП", допълни проф. Асенов.

Той подчерта в ефира на Bulgaria ON AIR., че няма държава, в която да не се случват катастрофи, но мисията е да се спасят човешките животи.

"Когато младият водач започва своята практика в среда, в която има сериозно развита превантивна функция, то неговите навици в бъдеще ще се разпространяват и в неговото поведение извън тези участъци. Не е икономическо оправдано и не е необходимо навсякъде тези мерки да бъдат прилагани. Никога не съм си мислел и никога не съм се радвал, когато видя отчет за по-високи приходи от глоби, защото това показва, че сме хванали някакви хора, но дали сме промени поведението им? Това е по-важното", разясни гостът.

Проф. Асенов отбеляза, че

има ясно описана методика как изглежда системата за средна скорост.

"Тази методика е потвърдена от Института по метеорология. По отношение на покритието - имаме покритие на участъци от първокласната мрежа. Основният проблем там е нейното силно фрагментиране. Така е направена пътната мрежа в България, че на 2-3 км имаме вход-изход от второкласен и третокласен път, което само по себе си предполага ограничение, а средната скорост не е приложима, ако в участъка има твърде много ограничения. Така че трябва да изберем най-подходящите места", анализира той.

По думите му първият приоритет са участъците с висока концентрация на ПТП.

"След това тези участъци ние ги налагаме върху нашата техническа инфраструктура, за да видим възможността за покритие. И на трето място - подготвяме инфраструктурата и я сертифицираме. Ние така или иначе сме подготвили повече от 2500 км. Сега остана с МВР да направим този мапинг. Радвам се, че има шофьори, които намират в себе си мотивация да осъзнаят защо са тези мерки. Държавите, които прилагат тази мярка, след 5-10 години си позволяват да не я прилагат вече, защото виждат вече поведението на шофьорите", добави проф. Олег Асенов.

Участъците вече са подготвени технически и няма нужда от допълнителни средства за това. Има нужда от средства за плащане за таксите за калибриране, които са доста малки.

"На нашия сайт вече има две интерактивни карти, които дават възможност на потребителите да получават информация за пътната обстановка като метеорологични данни.

Има карта, на която всички рискови точки са оградени с различни рингове.

Данните се актуализират на всеки 15 минути. Втората карта уведомява водачите за текущия трафик по пътя, по който пътуват", каза още проф. Асенов.