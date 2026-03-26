3500 души са поискали 20 евро компесация за горивата

3500 души са подали заявление за компенсацията от 20 евро за по-малко от 24 часа след влизането й в сила, показват данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

След като три дни средната цена на дребно на дизела в страната се задържа на 1,60 евро, правителството активира помощната мярка. Първите плащания по нея се очаква да започнат след 15-ти април.

“Хората вече могат да подават заявления за мярката, като то се подава еднократно. Парите ще се получат през април”, обяви вчера социалният министър Хасан Адемов.

Той обясни, че две категории лица ще имат право да получат тази компенсация. В първата категория попадат хора, които имат банкови сметки в Агенция "Социално подпомагане" и получават средства от нея.

"Те няма нужда да подават заявления - автоматично ще получат по сметките си тези 20 евро", каза Адемов.

Условията

Заявление за компенсация е необходимо да подадат единствено гражданите, които през януари или февруари 2026 г. не са получавали социални помощи от АСП. За да получат средства през април, те трябва да кандидатстват в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес до 31 март. Документите могат да се подадат на място, чрез лицензиран пощенски оператор или през Портала за електронни услуги на Министерството на електронното управление.

Гражданите, които са имали плащания от АСП през първите два месеца на годината, не трябва да подават заявление за получаване на компенсацията. Тя ще им бъде изплатена автоматично по банков път или по пощата, в зависимост от начина, по който са получили социалната си помощ.

Днес АСП е предоставила на Националната агенция за приходите данни за над 1,172 млн. души, които са били подпомогнати на различни основания. Приходната агенция ще анализира кои от тях отговарят на критериите на Програмата за компенсации.

Право на подкрепата заради поскъпването на горивата имат физически лица, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство, или изплащат автомобил с договор за лизинг. Задължително условие е средният им брутен доход за 2025 г. да е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията на бедност за миналата година. Тъй като кампанията за подаване на годишни данъчни декларации е в ход, в случай че няма информация за доходите на човека за 2025 г., ще се вземат предвид тези от 2024 г. и линията на бедност за същата година. В този случай доходният критерий за достъп до подпомагане по Програмата ще е 537,88 евро.