BGONAIR Live Новини Днес | 69

София ускорява изграждането на "Зеления ринг"

Терзиев подписа договор за прехвърляне на 32 държавни имота

26.03.2026 | 13:35 ч. 10
СО

СО

София направи важна крачка към реализацията на един от ключовите си стратегически проекти - „Зеления ринг“. Кметът на столицата Васил Терзиев подписа договор с областния управител Вяра Тодева за безвъзмездното прехвърляне на 32 държавни имота в районите „Слатина“ и „Изгрев“.

Това е още една реална стъпка към изграждането на „Зеления ринг“ - близо 30-километрова зелена връзка, която ще позволи обиколка на София пеша в рамките на един ден или с велосипед за около час и половина. 

“Зеленият ринг не е идея „някой ден“. Той е план как свързваме кварталите, хората и зелените пространства тук и сега”, подчертава Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

Първият участък от реализацията ще бъде от гара „Пионер“ до бул. „Шипченски проход“.

Следващият етап включва възлагане на изработването на технически проект и избор на изпълнител. В момента се подготвя задание за проектиране. Планира се строителството на първата отсечка да стартира в края на 2026 г. Паралелно с това Столична община работи и по подготовката на още три участъка от бъдещия линеен парк.

В процес на подготовка е и изменение на уличната регулация в НПЗ „Средец“ (промишлена зона), което ще осигури непрекъснатостта на трасето. В този участък Зеленият ринг ще свърже кварталите „Красна поляна“ и „Сердика“ с „Лагера“, „Белите брези“, „Красно село“ и „Славия“.

Кметът отбелязва, че „Зеленият ринг“ е избор за това какъв град иска да бъде София - по-свързан, по-зелен и по-добър за хората.

