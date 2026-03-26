Мотосезонът в София ще бъде открит с шествие през централни булеварди

Тази година откриването на мотосезона в София ще премине под мотото „На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни“. Шествието е предвидено за 28 март, като началото му ще бъде в 10:00 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“, съобщават от МВР.

Оттам колоната ще потегли и ще премине по булевардите „Княз Александър Дондуков“, „Васил Левски“, „Цар Освободител“, „Цариградско шосе“, „Пейо К. Яворов“, „Никола Й. Вапцаров“, „Черни връх“ и „България“, за да завърши в района на Резиденция „Бояна“. При необходимост движението по маршрута ще бъде поетапно спирано и възстановявано.

Заместник-началникът на отдел „Пътна полиция“ към СДВР, комисар Мартин Цурински, заедно с представители на столични мотоклубове отправят призив към всички мотористи да спазват правилата за движение и да проявяват внимание и уважение към останалите участници в движението.