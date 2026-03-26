IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 95

Мотосезонът в София ще бъде открит с шествие през централни булеварди

Шествието ще тръгне от площад "Княз Александър I Батенберг“ на 28 март

26.03.2026 | 16:37 ч. Обновена: 26.03.2026 | 16:41 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Тази година откриването на мотосезона в София ще премине под мотото „На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни“. Шествието е предвидено за 28 март, като началото му ще бъде в 10:00 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“, съобщават от МВР.

Оттам колоната ще потегли и ще премине по булевардите „Княз Александър Дондуков“, „Васил Левски“, „Цар Освободител“, „Цариградско шосе“, „Пейо К. Яворов“, „Никола Й. Вапцаров“, „Черни връх“ и „България“, за да завърши в района на Резиденция „Бояна“. При необходимост движението по маршрута ще бъде поетапно спирано и възстановявано.

Заместник-началникът на отдел „Пътна полиция“ към СДВР, комисар Мартин Цурински, заедно с представители на столични мотоклубове отправят призив към всички мотористи да спазват правилата за движение и да проявяват внимание и уважение към останалите участници в движението.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мотори мотосезон София
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem