IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 95

Задържаха жената на Киро Японеца, заливала журналисти с чай

Срещу нея ще бъде образувано досъдебно производство за хулиганство

26.03.2026 | 16:00 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Съпругата на Кирил Кирилов, известен с прякора си Японеца, е задържана за 24 часа, след като проявила словесна агресия срещу медиите и ги заляла със студен чай. Срещу нея ще бъде образувано досъдебно производство за хулиганство, съобщи Нова телевизия.

Припомняме, че по-рано днес беше проведена операция за превенция на изборните престъпления в квартал „Факултета”. Запитан за Кирил Кирилов - Японеца, директорът на СДВР каза: „Вчера около 15 часа колеги от 3 РУ извършиха проверка на финансова къща в близост до негов адрес, където се появи и той. Там бяха установени отново списъци с имена и съответните суми срещу тях. Открити бяха и около 6000 евро на адреса. Но акцията не е насочена конкретно към Кирил Кирилов. Проверяваме много знакови лица и по този повод мога да му кажа да не се чувства специален”, каза главен секретар Николов.

По информация на полицията, той е фиктивен собственик на финансовата къща. „Кирилов не е сред задържаните. Събират се допълнителни данни и ако се установят доказателства за извършено престъпление, ще му бъде повдигнато обвинение”, добави Николов.

Тагове:

задържаха жената Киро - Японеца
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem